Israel e Palestina chegam a acordo para cessar-fogo na Faixa de Gaza

Israel e a Palestina chegaram este sábado a um acordo de paz em Gaza.De acordo com a Reuters, que cita dois responsáveis palestinianos, Israel e os grupos militantes de Gaza concordaram com um cessar-fogo mediado pelo Egipto, que terá início às 22h00 locais (20h00 de Lisboa)."As duas partes respeitarão o cessar-fogo, que inclui o fim do ataque a civis, a demolição de casas e o fim do ataque a indivíduos, imediatamente após a entrada em vigor do cessar-fogo", afirma o texto.

A Jihad Islâmica confirmou que foram alcançadas tréguas. "Declaramos a nossa aceitação do anúncio egípcio e cumpri-lo-emos desde que a ocupação (Israel) o cumpra", declarou o porta-voz do grupo, Dawoud Shehab.

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, e outros responsáveis ainda não fizeram qualquer comentário.

Pelo menos 10 civis, incluindo mulheres e crianças, foram mortos em Gaza durante os combates e duas pessoas, uma mulher israelita e um trabalhador palestiniano, foram mortas por disparos de rockets palestinianos em Israel.