Acordo sobre cessar-fogo esperado este domingo em Gaza

Está previsto acordo sobre um cessar-fogo às 17h (20h hora local) deste domingo por parte dos israelitas em Gaza, na Palestina, avançou uma equipa de mediação do Egipto e fontes da Jihad Islâmica, citadas pela Al Jazeera."Vai haver um anúncio de um acordo de cessar-fogo a entrar em vigor às 17h00 GMT, ou seja, às 20h, hora local. Neste momento, os ataques ainda estão a decorrer, tal como os lançamentos de foguetes", referiu a repóter do canal com sede em Doha, no Qatar.Os palestinianos em Gaza estão procissões funerárias para Khaled Mansour, um líder da Jihad Islâmica Palestiniana, e outros mortos em ataques israelitas à Faixa de Gaza.O balanço de mortos nos ataques israelitas na Faixa de Gaza era de 32 este domingo de manhã, segundo o Ministério da Saúde do enclave palestiniano. A mesma fonte contabilizou 215 feridos desde sexta-feira, quando tiveram início os ataques contra o grupo palestiniano Jihad Islâmica.

As autoridades israelitas contrariam este balanço, garatindo que as crianças palestinianas morreram no sábado, vítimas do disparo falhado de um foguete da Jihad Islâmica que tinha Israel como alvo.