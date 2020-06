Eurodeputado sem calças durante reunião com Parlamento

Um vídeo do eurodeputado irlandês Luke 'Ming' Flanagan está a tornar-se viral nas redes sociais.Tudo porque Flanagan, que respondia através de videochamada a perguntas sobre o impacto do Quadro Financeiro Plunianual da PAC, mostrou mais do que devia.O eurodeputado estava sentado no quarto, com uma camisa vestida e sem calças.

No vídeo, partilhado na rede social Twitter, é ainda possível ver os colegas do Parlamento europeu a rirem perante a situação.



Os internautas não perderam tempo e partilharam o vídeo com mensagens de humor e críticas por considerarem que um membro da União Europeia, com um elevado salário, não deve representar os seus cidadãos assim em público.