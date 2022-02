“Europa enfrenta momento perigoso”, alertam secretário-geral da NATO e primeiro-ministro britânico

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, alertaram esta quinta-feira em Bruxelas que a Europa enfrenta “um momento muito perigoso” e voltaram a avisar a Rússia de que pagará “um preço muito elevado” em caso de ataque à Ucrânia.









“Este é um momento muito perigoso para a segurança europeia. O número de forças russas está a aumentar e o tempo de alerta para um possível ataque está a diminuir”, avisou o líder da Aliança, lembrando à Rússia que “uma nova agressão [à Ucrânia] conduzirá a uma maior presença da NATO na Europa, e não menor”, como Moscovo pretende.

Em sintonia com Stoltenberg, Boris Johnson avisou que “o risco atual é muito elevado e este é um momento muito perigoso”, referindo-se ao início das manobras militares russas na Bielorrússia, a curta distância do território ucraniano. “Estes próximos dias são provavelmente o momento mais perigoso naquela que é a maior crise de segurança que a Europa enfrenta em décadas”, disse o PM britânico, cuja chefe da diplomacia, Liz Truss, manteve esta quinta-feira um encontro tenso em Moscovo com o MNE russo, Sergei Lavrov, no qual voltou a ameaçar a Rússia com pesadas sanções. A ameaça não intimidou Lavrov, que falou em “conversa de surdos”. “A única coisa que ouvi foi uma exigência para retirar tropas russas de território russo”, afirmou Lavrov sobre as forças concentradas junto à fronteira ucraniana.