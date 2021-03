Ex-acompanhante com duas vaginas diz que usa uma para trabalho e outra... para o romance

didelfo, uma condição rara caracterizada por uma mulher possuir duas cavidades uterinas, cada uma com sua trompa, seu ovário e seu colo uterino.









também ter a vagina dividida por uma membrana, como é o caso de Evelyn, que descobriu ter útero didelfo aos 20 anos.

Chama-se Evelyn Miller, tem 30 anos e tem duas vaginas. Uma profissional do sexo, antiga acompanhante de luxo, revelou algumas particularidades do que é ter úteroQuem sofre com esta condição podeMiller trabalha há oito anos na indústria do sexo e revela que usa a sua condição a ser favor. Umma vez que possui duas vaginas, usa-as para propósitos diferentes, uma para trabalhar, outra para as suas relações pessoas fora do trabalho."Para mim é normal e nunca pensei que fosse tão intrigante", afirma a mulher australiana."Acho que muitas pessoas não podem dizer que usam uma vagina para o trabalho e outra para a vida pessoal. Foi útil no trabalho poder ter uma vagina totalmente diferente", explica. A profissional do sexo acrescenta ainda a utilidade que esta condição teve na sua vida profissional: "Se eu tivesse muitas marcações e estivesse a ficar desconfortável numa das vaginas, eu poderia simplesmente usar a outra".A mulher afirma ainda ser "difícil estar num relacionamento com uma acompanhante por todos os tipos de razões", mas poder separar o trabalho da intimidade através do uso de uma vagina para cada propósito, foi benéfico."Quando eu entro num relacionamento, é melhor para mim separar os dois", garante.Evelyn afirma ainda que a sua condição deixa os clientes "loucos" e que um ginecologista, seu cliente, chegou a transformar uma sessão num exame médico.A jovem tem num entanto uma desvantagem. Como possui dois úteros funcionais, as consultas de ginecologia são duplas e as menstruações também, por isso tem de usar dois tampões quando menstrua.