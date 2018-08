Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Ex-assessora acusa Donald Trump de racismo

Ex-funcionária da Casa Branca diz que presidente norte-americano se comporta com um “cão sem trela” na ausência da mulher.

Por Rita F. Batista | 10:41

Uma antiga conselheira de Donald Trump acusou o presidente norte-americano de ser racista e garante que tem gravações que o comprovam. Além disso, assegura que Trump se comporta "como um cão sem trela" quando a mulher, Melania, está ausente nos eventos que decorrem na estância de recreio que possui em Mar-a-Lago, na Florida.



Omarosa Manigault Newman trabalhou no Gabinete de Relações Públicas da Casa Branca até janeiro deste ano como conselheira presidencial. A equipa de campanha de Donald Trump ofereceu a Newman um emprego remunerado no valor de 15 mil dólares mensais (o equivalente a 13 mil euros) para as eleições de 2020. Em troca, o contrato obrigava a assessora ao silêncio sobre todos os assuntos relacionados com Donald Trump e a sua família.



Omarosa Manigault Newman decidiu quebrar o silêncio sobre o tempo que passou com Trump e escreveu um livro intitulado ‘Unhinged’ (‘Desvairado’), que deverá ser colocado à venda no dia 14 de agosto.



Em reação, a assessora da Casa Branca, Sarah Huckabee Sanders, escreveu um comunicado onde diz que livro que está cheio de "mentiras e falsas acusações". E salienta ser "triste que uma antiga empregada da Casa Branca amargurada esteja em vias de lucrar com falsas acusações". Segundo um excerto do livro já divulgado pelo jornal inglês ‘Daily Mail’, Omarosa considera que Trump tem exibido "um declínio mental que não pode ser negado".