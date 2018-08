Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Donald Trump duplica tarifas e agrava crise turca

Queda de cotação da lira turca agravada pelo anúncio de tarifas pesadas ao aço e ao alumínio.

Por F.J.G. | 12:01

A desvalorização acentuada da lira turca, que esta sexta-feira caiu para valores de quase 8 liras por cada euro, viu-se agravada pelo anúncio do presidente dos EUA, Donald Trump, que vai aumentar as tarifas às importações de alumínio e aço da Turquia.



"Acabei de autorizar a duplicação das tarifas sobre o aço e o alumínio da Turquia, já que a sua moeda está a cair com rapidez face ao nosso dólar muito forte", anunciou Trump no Twitter, depois de reconhecer que a medida é punitiva. "As nossas relações com a Turquia neste momento não são muito boas!", escreveu.



O alumínio turco passa a ter uma taxa de 20% e a tarifa sobre o aço sobe para os 50%.



Um dos pontos de tensão tem a ver com o clérigo Fethullah Gülen, acusado pelo presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, de orquestrar o golpe de Estado falhado de 2016. Gülen está exilado nos EUA, que rejeitam extraditá- -lo. Por outro lado, os turcos estão a julgar o pastor norte- -americano Andrew Brunson por terrorismo, por alegada cumplicidade com Gülen, e rejeitam apelos dos EUA para a sua libertação. A delegação turca que na semana passada visitou Washington regressou de mãos vazias.





2016

O golpe de Estado falhado de 15 de julho de 2016 foi imputado pela Turquia ao clérigo Fethullah Gülen, exilado nos EUA. A recusa americana em extraditá-lo criou tensões bilaterais.



Pontos de discórdia

A Turquia condenou o apoio dos EUA a grupos curdos de oposição ao regime de Bashar al-Assad e aliou-se com a Rússia em várias operações militares na Síria. Em desafio aos EUA, aliado da NATO, anunciou a compra de um sistema de mísseis russo que é incompatível com os sistemas de defesa da NATO.