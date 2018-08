Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Trump ameaça quem negociar com o Irão

Presidente dos EUA ameaça países da UE e impôs novas sanções ao regime iraniano em nome da paz mundial.

Por Francisco J. Gonçalves | 02:46

O presidente dos EUA, Donald Trump, anunciou novas sanções ao Irão e ameaçou esta terça-feira cortar relações comerciais com os aliados, entre eles os países da União Europeia (UE), se mantiverem relações com a República Islâmica. "Quem fizer negócios com o Irão não fará negócios com os EUA", escreveu Trump no Twitter, dizendo que as sanções visam conseguir a paz no Mundo.



As novas sanções surgem depois de, em maio, ter retirado os EUA do acordo nuclear. Assinado em 2015 pelo presidente Barack Obama, e também pela UE, limitou as atividades nucleares iranianas em troca do alívio de sanções, mas Trump alega que o acordo era "desastroso" e considera que uma maior pressão económica forçará Teerão a um novo acordo.



A UE está a tentar proteger as empresas europeias das sanções e reiterou esta terça-feira esse esforço com a aprovação de um "novo estatuto de bloqueio", que obriga as empresas que desejarem sair do Irão por causa das sanções a pedirem uma autorização prévia à Comissão Europeia. Se não o fizerem arriscam ser processadas por países da UE. Apesar disso, a marca alemã de automóveis Daimler anunciou de imediato a suspensão de atividades no Irão.



PORMENORES

Estrela de Trump apagada

A Câmara de Hollywood pondera eliminar a estrela de Trump do famoso Passeio da Fama devido aos gastos de milhares de dólares para a recuperar, após atos de vandalismo sucessivos que a deixam desfigurada.



Cohen investigado

Michael Cohen, antigo advogado do presidente Donald Trump, está a ser investigado por possível fraude fiscal em relação ao seu negócio de licenciamento de táxis. Para já não foi acusado de qualquer crime, mas Cohen é também alvo do inquérito à alegada intromissão da Rússia nas presidenciais de 2016 nos EUA.