Ex-assessora ameaça revelar vídeos e emails contra Trump

"Não serei silenciada. Não serei intimidada", afirmou Omarosa.

Por Francisco J. Gonçalves | 08:45

A tensão entre o presidente dos EUA e a ex-assessora Omarosa Manigault Newman levou esta a ameaçar divulgar vídeos, emails e SMS se Donald Trump continuar a pôr em causa as afirmações que surgem no livro ‘Unhinged’, no qual, entre outras coisas, Omarosa acusa o presidente de proferir afirmações racistas.



Em entrevistas sobre o livro, já divulgou gravações de telefonenas de Trump, aos quais este reagiu chamando-lhe "cadela" e "falhada".



"Não serei silenciada. Não serei intimidada. Não permito que Trump me ameace", afirmou Omarosa, reagindo à ameaça de um processo por violação de um acordo de confidencialidade.



Omarosa era diretora de comunicão de um gabinete da Casa Branca, tendo antes sido conselheira para assuntos afro-americanos na campanha de Trump.



Conheceu o magnata em 2003 como participante do concurso televisivo ‘The Apprentice’.