Ex-ator Bill Cosby libertado após quase três anos na prisão por crimes de violação

O tribunal da Pensilvania, nos Estados Unidos da América, decidiu esta quarta-feira, anular a condenação de Bill Cosby, acusado por vários cimes de violação. A decisão pode significar que o homem de 83 anos fique em liberdade depois de já ter cumprido mais de dois anos da sentença.

Durante os depoimentos do ator no processo Cosby confessou que obrigou a antiga funcionária da Universidade de Temple, na Pensilvânia, Andrea Constand, na altura com 17 anos, a masturbá-lo. Cosby confessou, também, que abusou de Therese Serignese, que tinha 19 anos em 1976.