Ex-conselheiro diz que Hillary Clinton vai recandidatar-se em 2020

Antiga primeira-dama não desistiu da ideia de se tornar na primeira mulher presidente dos Estados Unidos.

22:06

Hillary Clinton não desistiu da ideia de se tornar na primeira mulher presidente dos Estados Unidos e estará já a preparar a recandidatura à Casa Branca.



É pelo menos esta a convicção de Mark Penn, ex-conselheiro político da antiga senadora que, num artigo de opinião, publicado este domingo no The Wall Street Journal, escreveu que a ex-primeira-dama está a preparar a campanha para 2020 com base na ideia "Hillary 4.0".

No artigo co-assinado com o político Andrew Stein, aquele especialista em sondagens afiança que o objetivo da Hillary passa por reinventar-se enquanto "liberal".



Além de ter perdido a corrida à Casa Branca para Donald Trump em 2016 – apesar de ter conquistado mais cerca de 3 milhões de votos, perdeu no colégio eleitoral -, Clinton já tinha sido derrotada por Barack Obama nas primárias democratas de 2008.



Hillary Clinton não deixaria que essas "duas derrotas surpreendentes se pusessem na frente da sua vontade de ir para a Casa Branca", escreveram Mark Penn e Andrew Stein.



No entanto, há um mês, Clinton deu uma entrevista em que colocou de parte um cenário de recandidatura à Casa Branca, apesar de ter admitido que gostaria de ser presidente dos EUA.