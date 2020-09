Ex-diretor de campanha de Trump hospitalizado após alegada tentativa de suicídio

"Quando os polícias chegaram ao local, entraram em contato com a esposa do sujeito armado, que alertou para o facto de o marido estar armado e ter acesso a várias armas de fogo dentro da residência", avançou a sargento DeAnna Greenlaw à CNN num comunicado à imprensa.



A polícia esteve em negociações com Parscale, que acabou detido, sem ferimentos e transportado para o hospital.



Recorde-se que o diretor digital da campanha, que ajudou o presidente norte-americano a ser eleito em 2016, foi novamente nomeado para o cargo no início de 2018, mas acabou por ser despromovido durante este verão após um comício de Trump no estado do Oklahoma. Parscale deixou de ser visto publicamente desde a sua saída.







O antigo diretor digital de campanha de Donald Trump, Brad Parscale, foi este domingo hospitalizado depois de uma alegada tentativa e suicídio na sua casa, na Florida, EUA.A notícia está a ser avançada pelo canal de televisão norte-americano, CNN.De acordo com o Departamento de Polícia de Fort Lauderdale, as autoridades foram destacadas para uma casa para uma alegada "tentativa de suicídio com arma".