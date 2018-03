Ex-governante da Catalunha apanhado a dizer que contrataria "a mulher com as mamas maiores"

LLuís Salvadó, antigo titular da pasta das Finanças do governo catalão e atual número dois do partido independentista ERC (Esquerda Republicana da Catalunha) foi apanhado numa gravação a tecer opiniões muito pouco politicamente corretas acerca das mulheres.

Na conversa, revelada pelo programa Espejo Público, do canal espanhol de TV Antena 3, entre Salvadó e um amigo não identificado, o político fala sobre a dificuldade que sentia em encontrar mulheres dispostas a assumir cargos políticos.





Sobre a escolha de uma mulher para a pasta de Conselheira de Educação, Salvadó recomenda ao amigo. "Pois olha, escolhes a que tenha as mamas maiores e está feito. E ficas satisfeito".

Os dois ainda trocam piadas sobre o facto de Puigdemont ter uma mulher romena [a jornalista Marcela Torpor].

O político reagiu via Twitter. Salvadó admite que a conversa é "absolutamente desapropriada". Mas critica a sua divulgação, deixando entender que esta vazou da polícia para a imprensa. "É a enésima conversa com familiares e amigos filtrada pela polícia que não tem nada a ver com a causa [da independência da Catalunha]". Diz que vai apresentar queixa para proteger a identidade de terceiros.



<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="pt"><p lang="ca" dir="ltr">Conversa en absolut apropiada. Disculpes d’entrada i sortida. No és amb en Jové, és amb un amic al mes de juliol. És l’enèssima conversa amb familiars i amics filtrada per la policia que res té a veure amb la causa. Presentem denuncia per protegir intimitat de terceres persones <a href="https://t.co/09kJR8jvi6">https://t.co/09kJR8jvi6</a></p>— Lluís Salvadó (@LlSalvado) <a href="https://twitter.com/LlSalvado/status/972087060898242560?ref_src=twsrc%5Etfw">9 de março de 2018</a></blockquote>

Marta Rovira, secretaria-geral da ERC, lamenta o caso e diz que a conversa é inapropriada e não corresponde aos ideais do partido. Mas sublinha também a violação da privacidade da obtenção e divulgação da gravação e diz que o partido estuda tomar ações legais.