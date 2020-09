Ex-ministro de Rajoy acusado de espionagem

O antigo ministro espanhol do Interior Jorge Fernández Díaz foi esta sexta-feira formalmente imputado no âmbito do chamado caso ‘Kitchen’, que investiga uma alegada trama de espionagem policial ilegal criada para ocultar o escândalo de financiamento ilegal do PP e roubar ao antigo tesoureiro, Luís Bárcenas, as provas que incriminavam a cúpula máxima do partido.









Díaz é o primeiro ex-ministro de Rajoy a ser acusado no âmbito desta investigação, mas não deverá ser o último político atingido. A ex-secretária-geral do PP, Dolores de Cospedal, e o próprio Rajoy poderão vir a estar em breve na mira da Justiça.

O caso remonta a 2013, quando Bárcenas admitiu à Justiça a existência de uma ‘caixa B’ no PP, através da qual eram canalizados para a cúpula do partido os fundos provenientes de operações de financiamento ilegal.





Segundo a Justiça, a rede policial ilegal criada no seio do Ministério do Interior tinha como objetivo espiar todos os movimentos de Bárcenas e roubar-lhe os documentos que provavam o financiamento ilícito e os seus beneficiários, entre os quais estaria o próprio Rajoy. Os agentes envolvidos julgavam que estavam a participar na investigação da Justiça à ‘caixa B’, quando na realidade trabalhavam para a cúpula do PP.





A trama operou entre 2013 e 2014 e chegou a recrutar o motorista de Bárcenas, Sérgio Rios, que terá recebido pelo menos 53 mil euros de fundos clandestinamente desviados do Ministério do Interior.