Ex-oficial russo crítico do Kremlin fica em prisão preventiva até 18 de setembro

A Justiça russa ordenou a prisão do ex-oficial russo Igor Girkin, um dos maiores críticos da falta de ganhos militares da Rússia na Ucrânia, e que permanecerá em prisão preventiva até 18 de setembro.

Girkin, conhecido como "Strelkov" (atirador) e que é reclamado pelas autoridades neerlandesas pelo abate do voo MH17 da Malaysia Airlines em 2014, foi esta sexta-feira detido e permanecerá em prisão preventiva quase dois meses, por decisão da juíza Olesia Mendeleeva, durante uma audiência realizada no Tribunal Meshanski, em Moscovo.

Detido esta manhã em sua casa, Girkin é acusado de incitação ao extremismo, ao abrigo do artigo 280.º do Código Penal, em duas mensagens publicadas no Telegram em maio de 2022.