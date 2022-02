Ex-polícia mata perseguidor da filha nos EUA

Ava Majury, uma jovem norte-americana de 15 anos, viveu momentos de terror com a família - os pais e dois irmãos de 11 e 17 anos - quando um perseguir armado surgiu na sua casa, na Florida, para a tentar matar. Foi o pai, polícia na reforma, que acabou por matar o invasor, de 18 anos.





O caso aconteceu a 10 de julho do ano passado, mas só agora foi conhecido. Ava é uma estrela do TikTok com mais de um milhão de seguidores, partilhando vídeos em que dança e canta realçando a sua beleza, um alvo para um fã obcecado como Eric Justin. O perseguidor começou por enviar mensagens inocentes e pedir fotografias à jovem. Conseguiu depois o contacto telefónico e a morada, subornando amigos da jovem influenciadora.