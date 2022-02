Pai da estrela de Tik Tok mata perseguidor obcecado

Um ano depois de ter começado a fazer vídeos para o Tik Tok, Ava Majury já era seguida por mais de um milhão de pessoas naquela rede social. Um número considerável de seguidores que foi intensificado durante o período da pandemia de Covd-19.



Eric Rohan Justin, conta o jornal The Independent, é um rapaz de 18 anos que começou a ficar obcecado por Majury, levando-o a iniciar conversas com a jovem, através de outras redes, nomeadamente Snapchat e Instagram.

Inicialmente, Ava Majury respondia-lhe, da mesma maneira que o fazia com outros fãs, muitas das vezes perguntando como estava, segundo relata a própria ao jornal The New York Times.

Com o passar do tempo, Eric levou a sua obsessão ao extremo aparecendo em casa da adolescente, com uma espingarda, em Naples, no estado da Florida, nos EUA.

O pai da jovem, polícia reformado, tentou perseguir sem sucesso o atirador. Até o atingir, numa segunda tentativa, matando-o.

Ava Majury, continua a partilhar vídeos no Tik Tok e a ganhar cada vez mais seguidores.