Ex-tesoureiro do Vaticano condenado por abuso sexual de menores

, foi condenado por cinco crimes de abuso sexual que ocorreram entre dezembro de 1996 e 1997 na Catedral de São Patrício, em Melbourne.



O cardeal australiano abusou de dois menores de 13 anos por cinco vezes e a condenação, unânime pelo júri de Melbourne, foi em dezembro do ano passado, mas o resultado só foi conhecido esta terça-feira, avança a agência Reuters.



Pell, que em tempos foi considerado o terceiro homem mais poderoso do Vaticano e a mais alta figura católica da Austrália, foi afastado do Vaticano pelo Papa Francisco em 2018.



A pena a aplicar ao cardeal só será conhecida na quarta-feira.