Ex-vereador do PT assassinado em São Paulo

de diversas denúncias de crimes de colarinho branco, tendo recentemente denunciado um esquema de corrupção na prefeitura.

Também este ano, a vítima de 51 anos, concorreu ao cargo de deputado federal na cidade, mas não foi eleito.

O Ex-vereador Zezinho, do partido brasileiro dos trabalhadores (PT), foi assassinado, esta sexta-feira, em Jandira, São Paulo.Segundo a Guarda Civil Metropolitana o alerta foi dado às 17h25, hora local, 21h25 em Lisboa.As testemunhas, citadas pelo Globo, relatam que um veículo terá parado perto do antigo vereador e o condutor terá disparado à queima-roupa.As causas do crime ainda estão por apurar, mas de acordo com o Globo o antigo vereador da cidade de Jandira era autor