Ex-wrestler da WWE e modelo morre aos 39 anos

Ashley Massaro, ex-wrestler da companhia World Wrestling Entertainment (WWE), morreu esta quinta-feira aos 39 anos. As homenagens à ex-lutadora não se fizeram esperar.



De acordo com a TMZ Sports, a polícia recebeu uma chamada de socorro por volta das 5h20 da madrugada. Ashley foi transportada de sua casa para o hospital, onde acabou por morrer.

As autoridades revelam não haver indícios de crime, no entanto, a causa da morte da modelo ainda não foram reveladas.



Ashley chegou ao topo da carreira na WWE quando venceu o Raw Diva Search, em 2005, uma competição que lhe permitiu ganhar um contrato de um ano no valor de 224 mil euros.

A ex-lutadora também apareceu na capa da Playboy em abril de 2007.

A WWE e vários atletas da empresa já deram as condolências nas redes sociais à família e amigos.





WWE Superstars, Legends and Hall of Famers mourn the tragic passing of Ashley Massaro.https://t.co/tPU0iPYlMP — WWE (@WWE) May 17, 2019







WWE remembers the career of the late Ashley Massaro.https://t.co/9JaELiopzV — WWE (@WWE) May 17, 2019







We are saddened to learn of the tragic death of former WWE Superstar Ashley Massaro. WWE offers its condolences to Ashley’s family and friends. https://t.co/PqHSRbOGso — WWE (@WWE) May 17, 2019









This is just awful news - Ashley Massaro is gone. She was only 39. She lived in the same town as me...I loved seeing her around. She was always so nice...and now she’s gone. #RIPAshleyMassaro pic.twitter.com/wOUY4gsTQo — Mick Foley (@RealMickFoley) May 17, 2019