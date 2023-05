Exército alemão vai receber 50 novos veículos de combate de infantaria Puma

O exército alemão irá receber 50 novos veículos de combate de infantaria Puma, segundo um acordo-quadro assinado hoje e que prevê a aquisição de até 229 unidades.

O contrato foi assinado hoje no Departamento Federal de Equipamento, Tecnologia da Informação e Apoio de Serviços do exército alemão, com a PSM Projekt System & Management, uma joint venture entre os consórcios de armas alemães Krauss-Maffei Wegmann (KMW) e Rheinmetall.

"Com os veículos de combate de infantaria Puma reforçamos as capacidades do exército alemão", sublinha o responsável pelo projeto, segundo um comunicado divulgado por este departamento federal.

A mesma fonte indica que os soldados de infantaria mecanizada irão ter um sistema que combina de forma proteção, eficiência e mobilidade.

O acordo-quadro assinado após a aprovação na terça-feira pelo Comité de Orçamento do Bundestag prevê a aquisição de até 229 Puma, dos quais 50 unidades estão em ordem de compra.

O contrato também inclui pacotes de peças de reposição e oito simuladores de fase de voo para o Multirole Lightweight Guided Missile System (MELLS), acrescentou o comunicado.

Estes veículos incluem a integração de sistemas de câmaras de alta resolução com recursos de visão diurna e noturna, o sistema de mísseis guiados MELLS, bem como a integração de equipamentos de rádio digital.

A entrega de todos os veículos está prevista entre o final de 2025 e o início de 2027.