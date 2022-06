Exército junta-se aos bombeiros para combater vaga de incêndios de grandes dimensões

ÚLTIMA HORA: Bomberos de Navarra tratan de controlar tres incendios declarados esta pasada noche en la Sierra de Leyre, Tafalla y en la Valdorba.



Imágenes del incendio de esta noche en #IFTafalla @bomberos_na https://t.co/zwnsaYy6uC pic.twitter.com/PzuXJeUSsY — Navarra Televisión (@NavarraTV) June 15, 2022

A região da Catalunha, em Espanha, está a enfrentar, esta quinta-feira, vários incêndios em simultâneo provocados pelas altas temperaturas que se fazem sentir este mês.De acordo com o El País, há três grandes incêndios a avançar em Corbera d'Ebre (Tarragona), em Artesa de Segre (Lleida) e em Castellar de la Ribera (Solsonès).Perante as dificuldades do Corpo de Bombeiros da Catalunha em responder a todos em simultâneo, o governo catalão alertou para a gravidade da situação e todos os bombeiros disponíveis foram notificados para estarem atentos e disponíveis.Durante a madrugada desta quinta-feira, mais de uma centena de integrantes da Unidade Militar de Emergência (UME) do Ministério da Defesa, vindos de Saragoça e Valência, juntaram-se ao combate ao incêndio em Artesa de Segre, Lleida."Tudo o que puder ser feito para apagar os incêndios o mais rapidamente possível será bem-vindo", sublinhou Bernat Solé, da Câmara de Lleida.A delegada do Governo na Catalunha, Maria Eugènia Gay, confirmou que dada a incerteza gerada pelo cenário de alerta, a colaboração é total e a relação entre administrações é "extraordinária".