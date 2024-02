Exército ucraniano envia reforços para a cidade de Avdiivka. Situação é "extremamente crítica"

Uma brigada do exército ucraniano anunciou esta quinta-feira que foi deslocada para reforçar as tropas em Avdiivka, uma cidade no leste da Ucrânia e atual epicentro dos combates, onde a situação é considerada "extremamente crítica".

"A terceira brigada de assalto confirma ter sido deslocada com urgência para reforçar as tropas ucranianas no setor de Avdiïvka", afirmou esta unidade na rede social Telegram, numa mensagem intitulada "o inferno de Avdiivka".

Esta unidade do exército sublinhou que está a realizar contra-ataques em bairros conquistados pelos russos em Avdiivka, uma cidade industrial que enfrenta ataques russos muito intensos desde o outono.