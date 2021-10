Experiências ilegais matam doentes Covid-19 no Brasil

A operadora de saúde brasileira Prevent Senior, especializada em atendimento a idosos e muito próxima ao ideário político e sanitário de Jair Bolsonaro, foi acusada de causar a morte de vários doentes de Covid-19 ao tratá-los com medicamentos de eficácia duvidosa para agradar ao presidente ou retirá-los precocemente dos cuidados intensivos para reduzir custos, mesmo sabendo que morreriam.







De acordo com as denúncias, a Prevent Senior usou ilegalmente 636 doentes graves de Covid internados nos seus hospitais, sem o seu conhecimento ou das suas famílias, para realizar experiências com medicamentos rejeitados mundialmente mas ‘prescritos’ e defendidos até hoje por Bolsonaro, como a Cloroquina ou a Ivermectina. O relatório final dessa assustadora experiência com humanos, asseguram os médicos que denunciaram o caso, escondeu as mortes provocadas pelos testes e teve os resultados adulterados para permitir ao presidente ‘provar’ a tese dele de que a Covid-19 tem cura e que é o resto do Mundo que está errado.