Explosão controlada derruba resto do prédio de Miami

O resto do edifício que no dia 24 de junho ruiu em Surfside, junto a Miami, foi demolido para evitar uma nova tragédia. Algumas horas após a demolição, as buscas foram retomadas numa área até então inacessível dos escombros e permitiram encontrar mais três cadáveres, elevando o balanço provisório para 28 mortos confirmados e 117 residentes desaparecidos.









A explosão controlada que na madrugada de domingo arrasou o que restava das Champlain Towers confundiu-se com o fogo de artifício das celebrações do 4 de Julho, Dia da Independência dos EUA.

A decisão de derrubar a estrutura foi acelerada devido à aproximação da tempestade tropical ‘Elsa’, que hoje deverá atingir a costa da Florida. Os ventos ciclónicos poderiam derrubar partes da estrutura e pôr em risco as equipas de busca. Os trabalhos prosseguem, embora seja quase nula a esperança de encontrar sobreviventes. “Sabemos que as famílias compreendem que passou muito tempo e que as possibilidades são cada vez menores”, afirmou Daniella Levine Cava, ‘mayor’ do condado de Miami-Dade.





Apesar disso, a procura de sobreviventes prossegue. “O resgate, pelo menos no que me diz respeito, continuará até que todos e cada um dos desaparecidos seja desenterrado dos escombros”, garantiu Charles Burkett, presidente da Câmara de Surfside.





As causas da tragédia estão ainda por determinar, embora uma inspeção de 2018 tenha apontado falhas na estrutura. n