Explosão de gás em habitação faz pelo menos nove feridos em Nova Iorque

New York City Fire Department.



O corpo de bombeiros da cidade norte-americana esteve no local. O edifício foi evacuado e a integridade das estruturas foi avaliada pelos operacionais.





Nove pessoas ficaram feridas durante uma explosão de gás esta quinta-feira na zona do Bronx em Nova Iorque, EUA.Segundo o jornal The Sun, o incidente ocorreu num prédio de três andares pelas 15h30 horas locais (20h30 em Portugal). Seis pessoas foram transportadas para o Jacobi Medical Center. Entre as vítimas encontrava-se uma criança com necessidades especiais.Um bombeiro ficou ferido e duas pessoas estão em estado crítico, de acordo com informações do