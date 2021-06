Explosões ouvidas em Gaza. Fontes de segurança palestinianas dizem que Israel lançou novo ataque

palestiniano

Uma estação de rádio do Hamas, organização palestiniana, avançou esta terça-feira que Israel lançou um novo ataque em Gaza após cessar-fogo que encerrou 11 dias de guerra na fronteira em maio.A agência Reuters avança que foram ouvidas explosões.De acordo com o The Times of Israel, as Forças Armadas de Israel lançaram uma "série de ataques aéreos" em toda a Faixa de Gaza no final da noite de terça-feira e madrugada de quarta-feira.O ataque, avança o jornal israelita, foi em resposta a mais de 20 incêndios no sul de Israel causados por artefatos incendiários lançados pelo enclave costeiroImagens divulgadas por meios de comunicação palestinianos em Gaza mostraram várias explosões no norte e sul da Faixa de Gaza durante a noite desta terça-feira e madrugada de quarta-feira. A Sawa, uma agência da palestina, divulga um desses vídeos onde é possível ver uma explosão.As Forças Armadas de Israel divulgaram um comunicado onde revelam que os seus caças tinham atingido alvos militares que abrigavam membros do Hamas em Khan Yunis e na Cidade de Gaza.Para já, não há vítimas do ataque.