Um elemento do grupo supremacista branco Proud Boys que participou no assalto ao Capitólio, a 6 de janeiro, manteve contacto regular com alguém dentro da Casa Branca nos dias que antecederam o ataque, apurou o FBI, no que poderá ser uma indicação de que a violência foi coordenada com alguém muito próximo do ex-presidente Donald Trump.









Segundo o ‘New York Times’, a investigação do FBI baseia-se na análise dos dados telefónicos de um elemento dos Proud Boys detido por participar no assalto ao Capitólio, o qual terá telefonado ou enviado mensagens a alguém dentro da Casa Branca dias antes do ataque. O FBI não identificou o contacto do extremista na Administração Trump nem revelou o teor das conversas.

No entanto, a notícia vem confirmar as suspeitas de uma ligação forte entre aquele grupo supremacista e elementos próximos de Trump, depois de o próprio líder dos Proud Boys, Enrique Tarrio, ter admitido na semana passada que falou ao telefone com Roger Stone, aliado e colaborador do ex-presidente, durante uma manifestação na Florida. O FBI esclareceu que a investigação ao alegado contacto dos Proud Boys na Casa Branca não está relacionado com este telefonema.





Recorde-se que o Departamento de Justiça já acusou mais de uma dezena de membros dos Proud Boys por participarem no assalto ao Capitólio e conspirarem para travar a certificação da vitória de Biden. n *com agências