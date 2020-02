Fã do universo de Harry Potter? Mãe recria cenário do mundo de magia no quarto do filho

O pequeno Finley Daniel de sete meses é, neste momento, invejado pelos fãs do mundo mágico de Harry Potter e a razão está bem à vista.



Quando Kaycee descobriu que estava grávida, o marido soube de imediato qual seria o tema para o quarto do bebé. "O meu marido é um grande fã", confessou.







Com a ajuda de um artista especializado em 3D, as paredes foram preenchidas com o brasão da famosa escola de magia, corujas e até Dobby, o elfo doméstico acarinhado pelos fãs da saga.



Kaycee partilhou na rede social Facebook imagens do resultado final da divisão, revelando que o projeto levou meses a ser planeado. "Adoro o resultado final. Enquanto me sento aqui a embalar o nosso bebé, sinto que estou em Hogwarts", afirmou.

A família trabalhou com Nate Baranowski para criar um impressionante mural na sua casa no Illinois, EUA. O resultado final do quarto mostra torres, a icónica árvore Salgueiro Zurzidor, o Grande Lago, o Expresso de Hogwarts e o Professor Dumbledore além, claro, das bandeiras das quatro casas da escola de magia: Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw e Slytherin.