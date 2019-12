Fabio Porchat reage a ataque na sede da Porta dos Fundos: "Não nos vão calar! Nunca!"

Na madrugada do dia 24 de dezembro, véspera de Natal, a sede do Porta dos Fundos foi atacada com cocktails molotov, depois da divulgação de um vídeo polémico sobre Jesus.



Fabio Porchat, ator que trabalha na produtora, disse no Twitter: " Não vão nos calar! Nunca! É preciso estar atento e forte...".



A Porta dos Fundos também deixou uma mensagem na rede social, em que afirma: "Adiantamos que seguiremos em frente, mais unidos, mais fortes, mais inspirados e confiantes que o país sobreviverá a essa tormenta de ódio e o amor prevalecerá junto com a liberdade de expressão".



