Fabricante de aeronaves Embraer alvo de ataque informático

A fabricante aeronáutica brasileira Embraer informou esta terça-feira, em comunicado, que sofreu um ataque informático aos seus sistemas.

A Embraer frisou, em comunicado divulgado aos acionistas, que o ataque "resultou na divulgação de dados supostamente atribuídos à companhia na madrugada de 30 de novembro de 2020".

"O referido ataque informático foi identificado em 25 de novembro de 2020, o qual indisponibilizou o acesso a apenas um único ambiente de arquivos da companhia", diz o mesmo documento.

A empresa informou que iniciou os procedimentos de investigação e resposta ao incidente e isolou de alguns de seus sistemas informáticos para proteção, o que pode provocar impactos temporários em algumas operações.

A Embraer adiantou que continua a operar com o uso de alguns sistemas em regime de contingência, mas sem impactos importantes nas suas atividades.

Por fim, a empresa brasileira referiu que está a colocar "todos os seus esforços para investigar as circunstâncias do ataque, avaliar se existem impactos sobre seus negócios e terceiros, e determinar as medidas a serem tomadas".

A Embraer é fabricante e líder mundial de aeronaves comerciais com até 150 assentos e tem mais de 100 clientes em todo o mundo.

A empresa brasileira mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.

Em Portugal, no Parque de Indústria Aeronáutica de Évora, funcionam duas fábricas da Embraer, sendo que a empresa também é acionista da OGMA - Indústria Aeronáutica de Portugal, com 65% do capital.