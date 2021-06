Fabricante de cigarros JUUL vai pagar 40 milhões de dólares por marketing para jovens

A fabricante de cigarros eletrónicos norte-americana JUUL concordou segunda-feira em pagar 40 milhões de dólares (33,5 milhões de euros) ao estado da Carolina do Norte para resolver uma disputa legal sobre uma estratégia de marketing para jovens.

Com este acordo, a Carolina do Norte é o primeiro estado norte-americano a resolver a disputa legal com a fabricante de cigarros eletrónicos, apesar de prosseguirem processos em outros estados, como, por exemplo, a Califórnia, Nova Iorque, e a cidade de Washington.

"Durante anos a JUUL teve como alvo os jovens, principalmente os adolescentes, com o seu cigarro eletrónico altamente viciante", disse o procurador distrital da Carolina do Norte, Josh Stein, em comunicado, citado pela France-Presse (AFP).

Stein acrescentou que a estratégia de marketing especificamente desenvolvida para chegar aos jovens "alimentou a epidemia" dos cigarros eletrónicos, "cujas consequências podem ser vistas em qualquer escola secundária na Carolina do Norte".

A investigação neste estado começou em 2018 e culminou com um processo contra a empresa em 2019 por promover o consumo deste tipo de cigarros e por apresentar informações falsas sobre os malefícios da nicotina.

A empresa também se comprometeu a alterar as práticas comerciais, como, por exemplo, 'deixar cair' uma campanha que visava consumidores menores de 21 anos e a veiculação de publicidade na maioria das redes sociais.

Os produtos também deverão começar a ser vendidos apenas em estabelecimentos comerciais, para garantir que há sempre a confirmação de quem é que os está a adquirir.

As novas fragrâncias também já não vão 'chegar às prateleiras' sem a devida aprovação da Administração de Alimentos e Medicamentos dos Estados Unidos (FDA).