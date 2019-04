Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Facebook pede desculpa pela falha global e assegura que problema está resolvido

Utilizadores de todo o mundo tiveram dificuldade em aceder à rede social durante a manhã deste domingo.

17:20

Um responsável pelo Facebook pediu desculpa aos utilizadores pela falha global que na manhã deste domingo afetou não só aquela rede social, como também o Instagram e o Whatsapp.



"Algumas pessoas tiveram problemas em conectar-se à nossa família de aplicações. O problema já está resolvido; pedimos desculpa pelo inconveniente", podia ler-se numa declaração dada ao portal de notícias The Verge, especializado em temáticas relacionadas com os media e tecnologia.



Esta manhã, vários utilizadores de vários pontos do globo se queixaram de que não conseguiam enviar mensagens ou atualizar páginas através do Facebook, Instagram ou Whatsapp. Várias destas denúncias foram feitas através do Twitter e em páginas como o Downdetector, que recebeu vários milhares de denuncias de problemas nas três redes sociais detidas pela empresa dirigida por Mark Zuckerberg.



Os problemas começaram a ser detetados a partir das 12h00 horas (hora de Lisboa) sendo que, até ao momento se desconhece a origem do problema. No dia 14 de março o Facebook esteve várias horas fora de serviço, com a falha a afetar também o Instagram e o WhatsApp. Na ocasião, a empresa liderada por Mark Zuckerberg esclareceu que o problema foi causado "por uma mudança na configuração do servidor" que teve repercussões nos utilizadores em quase todo o mundo.