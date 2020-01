Família Altobelli morre em queda de helicóptero na Califórnia: "Vou sentir falta do meu irmão, do meu ídolo"

A lenda do basquetebol Kobe Bryant perdeu a vida no passado domingo, num acidente de helicóptero. Junto a ele morreu também parte da família Altobelli.

John Altobelli, ex-jogador de basebol da Universidad de Houston, a mulher e a filha perderam a vida no trágico acidente.

John Altobelli, de 56 anos, era atualmente treinador e dirigia o Orange Coast Coallege. Guiou os Pirates a quatro títulos estaduais. Foi nomeado melhor treinador em 2019 pela Associação Americana de Treinadores de Basebol. Com ele seguiam na aeronave a mulher, Keri Altobelli, e a filha, de 13 anos, Alyssa Altobelli.

Alyssa era da mesma idade de Gianna, filha da lenda da NBA Kobe Bryant. As duas companheiras de equipa na Mamba Sports Academy morreram.

O anúncio da morte de Altobelli foi feito pela escola onde o agora treinador trabalhava. "É com o coração pesado que anunciamos a morte do técnico John Altobelli, do Orange Coast College. Ele foi treinador, colega, mentor e amigo da OCC durante 27 anos ", pode ler-se.





It is with the heaviest of hearts that we announce the passing of Orange Coast College head baseball coach John Altobelli. He was a coach, a colleague, a mentor and a friend at OCC for 27 years.



