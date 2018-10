Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Família da mulher que acusa Ronaldo de violação vive em casa de luxo

Kathryn Mayorga vive com os pais.

Por Débora Carvalho | 13:21

Kathryn Mayorga regressou a casa dos pais, Cheryl e Larry Mayorga, após o divórcio (casou-se em 2008 com um albanês de quem se divorciou um ano depois), segundo apurou o CM.



A mansão de luxo localiza-se num dos bairros mais caros e exclusivos de Las Vegas – o Sunrise Manor, no condado de Clark. Com dois pisos, duas garagens, jardim e sistema de videovigilância, a moradia estará avaliada em cerca de um milhão de euros, e tem vista privilegiada para a cidade e também para as montanhas.



Uma vizinha disse ao CM que, na última semana, não tem visto ninguém. Confirmou ainda que, nos dias seguintes à acusação da antiga modelo, muitos jornalistas lhe bateram à porta para saber mais pormenores sobre esta família. Segundo os advogados, Kathryn terá fugido de Las Vegas para evitar a comunicação social e a exposição pública.



Na entrevista que deu à revista alemã ‘Der Spiegel’, a mulher estava acompanhada dos pais, que destacaram a fragilidade emocional da filha.