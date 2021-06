Família é enganada e compra cão com vírus mortífero

Uma família do País de Gales diz ter sido enganada por um tratador de cães depois de adotarem um cão que sofria de uma doença fatal.

Stephanie e David Wilkins compraram um cão por 1400 libras (mais de 1600 euros) depois de verem um anúncio online. O casal esperava animar os filhos depois de saberem que a mãe sofria de cancro na mama. Mas, de acordo com o DailyStar, o cão - batizado de Cooper - morreu de parvovírus, uma doença altamente contagiosa e fatal que ataca a zona intestinal e o sistema imunitário dos caninos.

Este incidente levou uma instituição de apoio e bem-estar animal britânica - a 'Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals' – a investigar o caso. O responsável de um canil, dedicado à venda de cães cometia ilegalidades na forma de tratamento e venda dos animais de estimação. A família foi informada de que os registos de vacinação disponibilizados pelo tratador eram falsos.

Stephanie contou ao jornal britânico que a família notou fragilidades no cão: "O Cooper ficava muito quieto. Ele não comia e tinha diarreias fortes. Sabíamos que algo não estava bem com o animal".

Parvovírus é uma doença que afeta especialmente os cães e concentra-se na zona intestinal, provocando diarreia, febre e fragilidade no sistema imunitário dos animais. A doença é transmitida através de alimentos infetados pelo vírus, multiplicando-se nos intestinos. Esta é uma condição bastante resistente, capaz de sobreviver mais de seis meses no meio ambiente, e reproduz-se no meio da vegetação.

O serviço de emergência 'Vets Now' registou um aumento de 82% de casos suspeitos da doença nos primeiros cinco meses de 2021, em comparação com o mesmo período do ano passado.

Apesar de os cães mais frágeis e velhos serem mais vulneráveis à infeção, os animais saudáveis também correm riscos de saúde se contraírem a doença.