Família reencontra filha perdida há 24 anos

Pai tornou-se taxista com esperança que a menina pudesse ser sua cliente.

Uma família chinesa voltou a encontrar-se com a filha 24 depois de a menina, na altura com três anos, ter desaparecido da banca de fruta onde os pais trabalham, na cidade de Chengdu. O pai da menina chegou mesmo a enveredar por uma carreira de taxista, sempre com a esperança que a filha pudesse vir a ser sua cliente um dia.



Wang Mingqing e Liu Dengyin, os progenitores, nunca pararam de procurar a pequena Quifeng durante quase um quarto de século. Alertaram as autoridades, procuraram em hospitais e colocaram anúncios a dar conta do desaparecimento, em 1994.



Também o táxi em que o homem trabalhava desde 2015 se tornou numa espécie de santuário, com imagens e anúncios de Quifeng em todos os cantos.



Quem desvendou o caso foi um polícia que, ao ler a história desta família, os decidiu ajudar. Fez um retrato robot que se tornou viral nas redes sociais e uma rapariga chamada Kang Ying achou que era parecida com ele. Após testes de ADN, descobriu-se que Ying é, na realidade, Quifeng.



O encontro frente-a-frente ocorreu na passada terça-feira e teve ecos por todo o país. "Não consigo expressar a esperança e decepção pelo qual passámos nestes anos", disse o pai citado pela imprensa local.