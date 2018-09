Familiares de José Filomeno dos Santos dizem "rezar" pelo futuro de "Zenu"

Ex-presidente do conselho de administração do Fundo Soberano de Angola encontra-se em prisão preventiva.

Por Lusa | 19:02

José Filomeno dos Santos, filho do ex-Presidente angolano, detido desde segunda-feira no Hospital Prisão de São Paulo, em Luanda, recebeu hoje a visita da mãe e familiares, que dizem "rezar" pelo seu futuro.

Desde as primeiras horas de hoje, defronte do estabelecimento prisional, localizado no distrito urbano do Rangel, arredores de Luanda, a agência Lusa constatou o encontro demorado da mãe, Filomena de Sousa "Necas", e da tia de "Zenu", como é conhecido localmente o filho de José Eduardo dos Santos, bem como a os seus advogados.

Confrontada pelos jornalistas à saída da cadeia, e em breves palavras, a tia de "Zenu" disse apenas que todos estão a "rezar" pelo ex-presidente do conselho de administração do Fundo Soberano de Angola (FSDEA).