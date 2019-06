Famoso fotógrafo e embaixador da Nikon morre aos 36 anos em acidente trágico

Considerado um dos melhores fotógrafos de paisagens do Instagram e embaixador da marca Nikon, o australiano Dale Sharpe, de 36 anos, morreu num trágico acidente no Kansas, Estados Unidos, depois de atropelar acidentalmente um veado.Segundo conta a imprensa internacional, o acidente aconteceu quando Dale Sharpe saiu do carro onde seguia depois de atropelar o animal, tendo sido posteriormente colhido por outra viatura que tentava desviar-se.O fotógrafo foi transportado de imediato para o hospital, mas acabou por não resistir aos ferimentos.Na rede social Instagram, a família da vítima explicou como aconteceu esta morte trágica e no Facebook são muitas as publicações que lamentam a perda do fotógrafo.