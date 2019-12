"Faziam tudo juntos": Freda e Les Austin estiveram casados 70 anos e morreram com 20 minutos de diferença

hospedado num lar para idosos, no Michigan, Estados Unidos, desde dia 6.



70 anos de casamento. Um verdadeiro marco para muitos casais que sonham com uma história de amor 'até serem velhinhos'. Freda e Les Austin, ambos com 90 anos, tiveram essa história de amor.Casaram há 70 anos e "faziam tudo juntos", como conta Sandy Maes - filha de ambos - ao jornal do estado norte-americano Michigan MLive. No dia 7 de dezembro, Les morreu ao lado de Freda e, 20 minutos depois, a idosa seguiu-o. Nos últimos momentos, as cabeças de Freda e Les tombaram na direção um do outro.O casal estava

"Acho que eles sabiam que o outro estava a passar e estão eternamente juntos. Acho que foi lindo", conta a filha. Michael Austin, outro filho do casal, afirma que "se eles tinham de partir, esta foi a forma mais romântica de o fazerem".

Les e Freda tinham dois filhos, quatro netos e oito bisnetos.



"Setenta anos juntos de certeza que não é fácil... mas no final desses 70 anos, eles ainda se importavam profundamente um com o outro e amavam-se muito", conta uma das netas.



"Juntos, Les e Freda gostavam de viajar e acampar por todo o Michigan [estado norte-americano] e concentraram suas viagens em locais com faróis e na Península Superior [uma das duas grandes penínsulas que compõem o estado do Michigan, nos Estados Unidos da América]", diz o obituário.