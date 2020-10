FBI acusa seis homens de tentativa de rapto da governadora do Michigan nos EUA

De acordo com autoridades federais e estaduais, o grupo era extremista e estava a preparar uma série de ações para desencadear o caos.



Fox, Barry Croft, Ty Garbin, Kaleb Franks, Daniel Harris e Brandon Caserta foram acusados federalmente. Paul Bellar, Shawn Fix, Eric Molitor, Michael Null, William Null, Pete Musico, e Joseph Morrison, enfrentam acusações a nível estatual.



Apanhados nas redes sociais

O grupo de extremistas foi apanhado através de publicações nas redes sociais que davam conta de planos para derrubar o governo no início de 2020. Ao que o FBI apurou, em junho dois dos acusados ??reuniram-se com mais de uma dúzia de indivíduos em Ohio para "criar uma sociedade que segue a Declaração de Direitos dos EUA e onde eles poderiam ser autossuficientes".



Nessa reunião, o grupo discutiu táticas pacíficas e violentas echegaram à conclusão de que precisavam de mais gente.



Foi então que Adam Fox, contatou um grupo de milícias armadas que o FBI já andava a investigar. Numa chamada apanhada pelas autoridades, em junho, Fox falava na necessidade de "200 homens" para invadir o prédio do Capitólio em Lansing com o objetivo de fazer reféns, incluindo a governadora.



Treinos com armas de fogo e explosivos

O grupo treinou ao longo do mês de julho com armas de fogo e tentaram fabricar explosivos improvisados. Os explosivos acabaram por não funcionar como planeado.