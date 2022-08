FBI apreende documentos "ultra-secretos" durante buscas no resort de Donald Trump

Os agentes do FBI que realizaram as buscas à casa do ex-presidente norte-americano, Donald Trump, encontraram um conjunto de documentos classificados como "ultra-secretos", destinados em alguns casos apenas a organismos governamentais especiais.A informação é avançada esta sexta-feira pelo jornal The Wall Street Journal, que cita vários documentos.No total, os agentes terão levado cerca de 20 caixas com artigos, pastas de fotografias e uma concessão executiva de clemência para o aliado de Trump, Roger Stone.O antigo presidente dos EUA negou já uma notícia do jornal Washington Post que revelava que as buscas no resort em Mar-a-Lago serviriam para recolher possíveis materiais relacionados com armas nucleares.Em atualização