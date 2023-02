Federação Portuguesa de Futebol solidariza-se com as vítimas do sismo na Turquia e disponibiliza-se para ajudar

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) manifestou esta segunda-feira solidariedade para com as vítimas do sismo que abalou a Turquia e a Síria , que causou mais de 1.300 mortos, e disponibilizou-se para "ajudar em tudo o que for possível".

"Em nome da Federação Portuguesa de Futebol, gostaria de transmitir a todo o povo turco e sírio, nações amigas de Portugal e da nossa Seleção Nacional, o nosso profundo pesar e consternação pela tragédia ocorrida esta madrugada e que ceifou tantas vidas inocentes", refere o presidente do organismo em comunicado.

Reconhecendo que "nenhuma palavra poderá amenizar a dor e o desamparo de todos os que sofreram diretamente os efeitos desta catástrofe", Fernando Gomes mostra-se disponível "em disponibilizar a FPF para ajudar em tudo o que for possível".

O abalo de magnitude 7,8 ocorreu às 04h17 (01h17 em Lisboa), a 33 quilómetros da capital da província de Gaziantep, no sudeste da Turquia, na fronteira com a Síria, com a origem a uma profundidade de 17,9 quilómetros.

O sismo da madrugada, ao qual se seguiram várias réplicas, causou mais de 1.300 mortos nos dois países.