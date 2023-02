Estes foram os sismos mais mortíferos dos últimos 20 anos

Fukushima,

Um sismo de 7.8 na escala de Richter atingiu, esta madrugada, várias regiões da Turquia e Síria. O abalo provocou uma onda de destruição nos dois países e o número de mortos já ultrapassa o milhar. Nas últimas duas décadas, segundo a Reuters, alguns dos sismos mais mortíferos do mundo mataram quase um milhão de pessoas.Um terramoto de magnitude 7.2 na escala de Richter atingiu a região sul do país e matou mais de 2200 pessoas. Destruiu cerca de 13 mil casas.Um terramoto de magnitude 7.5 na escala de Richter atingiu a ilha de Sulawesi e originou um tsunami de 1,5 metros que matou mais de 4300 pessoas.Um terramoto de magnitude 7.3 na escala de Richter abalou a região oriental de Kermanshah e matou mais de 400 pessoas. Pelo menos seis pessoas morreram com as repercussões do abalo sentido no Iraque.Um sismo de magnitude 7.1 na escala de Richter atingiu o México central. O abalo matou pelo menos 369 pessoas e provocou mais devastação na capital mexicana do que qualquer outro sismo desde 1985, quando um tremor de terra matou milhares de pessoas.Um terramoto de magnitude 6.2 na escala de Richter atingiu um aglomerado de comunidades de montanha a leste de Roma, no centro de Itália, e matou cerca de 300 pessoas.Um terramoto de magnitude 7.8 na escala de Richter matou mais de 650 pessoas na costa do Pacífico do país.Um terramoto de magnitude 7.8 na escala de Richter abalou o nordeste afegão e matou cerca de 400 pessoas no Afeganistão e no norte do Paquistão.Um terramoto de magnitude 7.8 na escala de Richter devastou o Nepal, matou quase nove mil pessoas e afetou a vida de mais de oito milhões de pessoas.Um terramoto de magnitude 6.3 na escala de Richter devastou o sudoeste da China e matou pelo menos 600 pessoas na província de Yunnan.Dois sismos em simultâneo, de magnitude 7.7 e 6.8 na escala de Richter, abalaram o sudoeste da província do Balochistão e mataram pelo menos 825 pessoas.Dois sismos, de magnitude 6.4 e 6.3 na escala de Richter, mataram pelo menos 300 pessoas perto da cidade de Tabriz, no noroeste do Irão.Um forte terramoto de magnitude 7.2 na escala de Richter abalou o sudeste da Turquia e matou mais de 600 pessoas.Um terramoto, de magnitude 9.0 na escala de Richter, seguido de um tsunami, atingiram o nordeste do Japão e mataram cerca de 15690 pessoas. 5700 fcaram feridas. O terramoto desencadeou, emo maior desastre nuclear do mundo desde Chernobyl, em 1986.Um terramoto de magnitude 6.3 na escala de Richter atingiu Christchurch e matou pelo menos 180 pessoas.Um terramoto, de magnitude 8.8 na escala de Richter, seguidos de um tsunami matou mais de 500 pessoas no Chile.Um terramoto de magnitude 7.0 na escala de Richter devastou a capital do Haiti, Porto Príncipe, e matou cerca de 316 mil pessoas. As Nações Unidas estimam que 80 mil edifícios em Port-au-Prince e áreas circundantes foram destruídos.Um terramoto de magnitude 7.8 na escala de Richter atingiu a província de Sichuan e matou cerca de 87600 pessoas.Um terramoto de magnitude 9.15 na escala de Richter ao largo de Sumatra desencadeou um tsunami que atingiu a Indonésia, Tailândia, Índia, Sri Lanka e outros países da região da Ásia. O desastre provocou quase 230 mil mortos e desaparecidos.Um terramoto de magnitude 7.6 na escala de Richter, a nordeste de Islamabad, matou pelo menos 73 mil pessoas. O terramoto também abalou a Caxemira Indiana, onde matou 1244 pessoas.Um terramoto de magnitude 6.6 na escala de Richter atingiu a província do sudeste de Kerman provocando a morte de 31 mil pessoas.