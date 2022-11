Sobe para 310 o número de mortes em sismo na Indonésia

Subiu para 310 o número de mortes provocadas pelo terramoto de 5,6 na escala de Richter que atingiu na passada segunda-feira a ilha de Java, na Indonésia. Existem ainda 24 pessoas desaparecidas.

O responsável pelos serviços regionais de emergência revelou, de acordo com a agência de notícias Reuters, que as buscas pelos desaparecidos vão continuar até segunda-feira.

O epicentro do sismo foi junto à localidade de Cianjur, a cerca de 75 quilómetros da capital, Jacarta, onde o abalo foi sentido com grande intensidade, com os edifícios mais altos a abanarem e milhares de pessoas a fugirem para a rua em pânico.