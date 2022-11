Um sismo de 5.6 graus matou, esta segunda-feira, pelo menos 162 pessoas e fez centenas de feridos na ilha de Java, na Indonésia, deixando muitas vítimas soterradas sob os escombros de edifícios derrubados.



O epicentro do sismo foi junto à localidade de Cianjur, a cerca de 75 quilómetros da capital, Jacarta, onde o abalo foi sentido com grande intensidade, com os edifícios mais altos a abanarem e milhares de pessoas a fugirem para a rua em pânico.









