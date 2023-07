Fenda num pilar de suporte encerra montanha-russa nos EUA

A montanha-russa Fury 325 do parque de diversões Carowinds, na Carolina do Norte, EUA, encerrou, esta sexta-feira, devido a uma fenda no topo de um pilar de suporte de aço, segundo os funcionários do parque, citados pela CNN Internacional.A Fury 325 é uma das mais altas e mais longas montanhas-russas do parque, que se estende entre as fronteiras estaduais da Carolina do Norte e da Carolina do Sul, com uma uma altura máxima de 99 metros, atingindo cerca de 153 km/hora .De acordo com o Carowinds, "a giga é a montanha-russa mais alta, mais rápida e mais comprida da América do Norte" e será reaberta depois de realizadas inspeções e reparações."A segurança é a nossa principal prioridade e agradecemos a paciência e a compreensão dos nossos estimados clientes durante este processo. Como parte dos nossos protocolos de segurança abrangentes, todas as diversões, incluindo a Fury 325, são submetidas a inspeções diárias para garantir o seu bom funcionamento e integridade estrutural", afirmou o Carowinds citado pela CNN Internacional.