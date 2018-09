Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fernando Haddad é o novo candidato do PT à presidência no Brasil

Esta terça-feira era o último dia do prazo para a substituição do candidato.

18:22

O PT aprovou esta terça-feira Fernando Haddad, como o novo candidato do partido à presidência do Brasil.



Haddad vai substituir o ex-presidente Lula da Silva, que teve a candidatura cancelada pelo Tribunal Superior Eleitoral.



