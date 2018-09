Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Fica sem dedos do pé após pedicure com peixes

Procedimento em spa na Tailândia acaba mal.

20:14

Uma mulher australiana viu-se forçada a amputar os dedos do pé direito depois de ter feito uma pedicure com peixes num spa na Tailândia.



Victoria Curthoys estava de férias no país quando decidiu fazer uma esfoliação aos pés através de um tratamento muito popular que usa "peixes-médicos" para remover células mortas. Depois da viagem, a mulher começou a ter febre e enjoos e recorreu aos médicos para perceber o que se passa. Só um ano depois é que se descobriu que Victoria tinha contraído uma infeção, graças a uma bactéria rara que apenas existe na Tailândia.



A bactéria conseguiu entrar no corpo da jovem através de uma cicatriz num dos dedos, que tinha sido parcialmente amputado anos antes depois de Victoria ter pisado vidro.



Quando a infeção foi diagnosticada já era tarde demais: a bactéria já se tinha instalado em todos os dedos daquele pé, que acabaram por ter de ser 'sacrificados' para garantir que não se espalha pelo resto do corpo.