Filho de Bolsonaro investigado por espionagem ilegal

Carlos Bolsonaro, filho do ex-Presidente brasileiro Jair Bolsonaro, foi ontem alvo de uma operação da Polícia Federal relacionada com alegada espionagem ilegal. Agentes federais, munidos de mandados de busca e apreensão, vasculharam o gabinete e a residência de Carlos no Rio de Janeiro e a casa de praia do pai em Angra dos Reis, onde a família passa férias, e apreenderam computadores, telemóveis e documentos.









Fontes da PF avançaram que entre os equipamentos apreendidos está um portátil que pertence à Abin, Agência Brasileira de Inteligência, a ‘secreta’ do Brasil. A investigação que deu origem à ação de ontem alega que Carlos recebia da Abin informações recolhidas clandestinamente sobre adversários do pai, incluindo deputados e juízes, que usava depois para os atacar e denegrir.

Além de Carlos Bolsonaro, também foram alvo da operação assessores dele na prefeitura do Rio de Janeiro, onde é vereador, em Brasília, em Goiás e na Bahia. Na semana passada, outra operação teve como alvo o deputado Alexandre Ramagem, que foi diretor-geral da Abin no Governo de Jair Bolsonaro, acusado de ter montado uma agência de espionagem paralela e ilegal dentro da ‘secreta’ para recolher informações sobre opositores do ex-Presidente e para ajudar os filhos dele acusados de irregularidades, como Carlos e o irmão Flávio Bolsonaro, a escaparem de processos na Justiça.